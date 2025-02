200 volte Pina, primo gol in A Cornet: il Genoa batte il Venezia

Destro a giro Pinamonti, prima gioia in A Cornet: al Ferraris il Genoa batte il Venezia 2-0 e sale a quota trenta punti in classifica.

Succede tutto nel finale, col Genoa che si accende e porta a casa una vittoria pesantissima in chiave salvezza, la terza consecutiva davanti ai suoi tifosi.

Venezia ko, game over a Marassi, il Monday Night della venticinquesima giornata di Serie A finisce 2-0.

A decidere la sfida tra i ragazzi di Vieira e quelli di Di Francesco il destro a giro all’incrocio di Andrea Pinamonti e il primo gol italiano di Maxwel Cornet.

Una conferma e una scoperta: il Genoa vince così.

200 volte Pina: 48 gol in Serie A

A sbloccare una gara in equilibrio fino a dieci minuti dal fischio finale l’ottavo gol stagionale, nono contando la Coppa Italia, di Andrea Pinamonti. Un destro a giro da trenta metri sul quale l’ex Radu non può arrivare, modo migliore per l’attaccante rossoblu per festeggiare le 200 presenze in Serie A: tante ne sono passate da quel 12 febbraio del 2017 quando Pina, maglia dell’Inter sulle spalle, esordiva in A nella gara vinta dai nerazzurri per 2-0 contro l’Empoli.

A precedere l’esordio in campionato, quello tra i professionisti in Europa League nel dicembre 2016 contro lo Slavia Praga. Storie di prime volte, come quella della prima rete realizzata in Serie A: la maglia addosso questa volta è quella del neopromosso Frosinone, vittoria per 3-0 contro la Spal. È il 28 ottobre del 2018, al termine di quella stagione le reti messe a segno saranno cinque. Oggi invece è arrivato il gol numero 48 in Serie A, a festeggiare un traguardo speciale. “È una settimana che pensavo a questa 200esima presenza, sperando di festeggiarla nel migliore dei modi. – le parole a fine gara di Pinamonti a Dazn – Penso che meglio di così non poteva andare: con un mio gol e soprattutto con la vittoria della squadra”.

Da Pina a Maxwel: primo gol in A per Cornet

Vittoria sulla quale ha messo la firma anche Maxwel Cornet, suo il gol a chiudere definitivamente la gara, un sinistro piazzato su assist di Ekuban che Radu può solo vedere finire in rete. 2-0 a Marassi e primo gol in serie A per il classe ‘96 arrivato a gennaio in prestito dal West Ham. Dopo l’esordio con assist per Vasquez nella vittoria col Monza, primo gol maglia rossoblu alla terza presenza col grifone per l’esterno, che dalla sala stampa dello stadio ha commentato così la prima gioia in A.

“E’ stata un’emozione bellissima segnare davanti ai tifosi, spero ce ne siano altre. Per un attaccante fare gol e aiutare la squadra è importante, ho segnato e sono felice perché ho aiutato la squadra a vincere. – le prime parole dell’attaccante, che sul rapporto con Vieira ha continuato – Il Genoa per me è il miglior club per scoprire questa Serie A, l’allenatore è francese e riesco a capire cosa vuole in campo, ma è anche bello il rapporto che ho con i compagni”. Con i quali ha subito legato, fuori e soprattutto dentro al campo. Ottimo l’impatto avuto a Genova, con un assist e un gol nelle prime tre giornate a lanciare il Genoa verso una salvezza sempre più vicina.

--> --> -->-->