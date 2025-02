Genoa-Venezia, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali scelte da Vieira e Di Francesco per la partita di Serie A tra Genoa e Venezia.

Dopo le emozioni della domenica la 25a giornata di Serie A terminerà con il posticipo del lunedì tra Genoa e Venezia. Per entrambe le formazioni sarà una sfida importantissima, che sa già di lotta salvezza.

I padroni di casa sono reduci da due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite giocate.

Ben più negativo, invece, è il rendimento degli arancioneroverdi, reduci da tre sconfitte e due pareggi.

Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte da Vieira e Di Francesco per la partita.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Venezia

GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vásquez, Martin; Masini, Frendrup; Vitinha, Messias, Miretti; Pinamonti. All. Patrick Vieira

VENEZIA (3-4-3): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Zampano; Ellertson, Fila, Oristanio. All: Eusebio Di Francesco

Dove vedere Genoa-Venezia in tv e in streaming

La partita tra Genoa e Venezia andrà in scena questa sera alle 20:45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

L’incontro sarà visibile in tv su Sky Calcio 1, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su Dazn, NowTv e Sky Go.

