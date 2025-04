Genoa, Vásquez: “Milan? Non abbiamo nulla da perdere, al Ferraris è sempre dura vincere”

Dalla salvezza con il Genoa agli obietti personali: le dichiarazioni di Johan Vásquez ai microfoni di Sky Sport.

Grande gioia in casa Genoa dopo aver ottenuto la salvezza aritmetica la scorsa giornata, come ha raccontato Johan Vásquez ai microfoni di Sky Sport.

Il difensore rossoblù ha iniziato commentando la situazione della sua squadra e del percorso da inizio stagione fino ad adesso. Ma non solo.

“A novembre la salvezza era un pensiero duro perché eravamo ultimi con una classifica difficile. È dura avere un calendario così in questo campionato. L’unione del gruppo è stato importante“, ha esordito.

Continua poi: “Credo che abbiamo delle sfide importanti nelle ultime quattro giornate. Adesso arriva il Milan e sarà una partita che tutti vogliamo giocare. Questa è la nostra opportunità perché non abbiamo nulla da perdere. Tutti sanno che al Ferraris è dura. Vorrei marcare Giménez, siamo molto amici. Con lui scherzo sempre anche in Nazionale. Sono quattro o cinque anni che non gioco contro di lui. Se non si ricorda della mia marcatura lunedì se lo ricorderà“.

Genoa le parole di Vásquez

Il focus di Vásquez si sposta sugli obiettivi personali: “Credo che uno debba avere sempre un atteggiamento umile. Ho fatto ottime partite ma posso fare ancora di più. Voglio fare di più con la squadra, personalmente e con la Nazionale. Voglio diventare una persona importante per Genoa e con la Nazionale“.

Infine conclude: “Cerco sempre di aiutare la squadra, nel senso di dare loro fiducia. Se la squadra sbaglia non succede nulla. Io sono con i miei compagni e non lasciamo passare niente. La cosa più importante nella mia testa è dare fiducia alla squadra per giocare tranquilli. Se poi possiamo segnare è bellissimo. Segnare sotto la Nord è bellissimo. Spero che arrivi il terzo gol“.