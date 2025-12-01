Genoa, Vásquez: “De Rossi ci ha ridato l’energia persa, a Bergamo per vincere”

Le dichiarazioni di Johan Vásquez, capitano del Genoa

Una vittoria che mancava da quasi otto mesi, un tabù che rischiava di diventare un peso per il Genoa. Quello di una vittoria che al Ferraris in questo campionato non era ancora arrivata, domenica col Verona la prima della stagione 2025/26. Prima con De Rossi in panchina, tre punti che a margine del ‘meet&greet’ con i tifosi allo store di Via XX Settembre a Genova il capitano del Genoa Joahn Vasquez ha commentato così.

“È una vittoria che volevamo fortemente tutti, noi prima degli altri, una vittoria che ci dà un po’ di fiducia dopo un momento difficile. Ora dobbiamo ripartire, sapendo che il primo tempo non è stato facile anche a livello di mentalità, il Verona è venuto a fare una partita sporca e un po’ di strategia, ma dobbiamo essere consapevoli che sarà così sempre, possiamo dare battaglia a tutti“.

Grazie anche all’arrivo di Daniele De Rossi in panchina. “È un allenatore con tanta energia, ha portato questo in primis, qualcosa che forse ultimamente ci era mancato. È un uomo che trasmette energia, l’ho visto giocatore, ho avuto la fortuna di avere grandi allenatori e cerco sempre di prendere qualcosa, ora tocca a lui e ogni giorno provo ad imparare qualcosa”. In vista delle prossime gare, a cominciare da quella di mercoledì in casa dell’Atalanta in occasione della Coppa Italia. Il mister lo ha ribadito oggi e ieri, noi dobbiamo e vogliamo passare il turno, dev’essere questo il nostro atteggiamento. So che è difficile andare a Bergamo e vincere con una squadra così, ma ce la faremo. Penso che dobbiamo provarci e perché no passare il turno”.

Tornando alla crisi di inizio campionato del Genoa. “Cosa ho provato nel gestire la situazione difficile della squadra da capitano? Penso che sia stato il momento più complicato anche per me personalmente, perché gestire questi momento da capitano non è facile, ma ho sentito di essere cresciuto, sia io che a livello di squadra. Non è stato facile gestire il momento perché siamo anche una squadra con tanti giovani che forse per la prima volta affrontavano un momento così, noi senatori abbiamo provato a dare a tutti fiducia, dicendo che il campionato é lungo, mancano tante partite, ma dobbiamo essere anche consapevoli che il campionato va veloce e non possiamo continuare a perdere punti”. Next stop in campionato l’Udinese ad Udine. “Sarà una partita fisica, forse sporca, dovremo stare attenti e pronti ad una sfida così. Noi abbiamo bisogno di punti e di fronte avremo una squadra che sta facendo bene. Noi dobbiamo essere consapevoli che i punti servono e dovremo fare una guerra anche la”.

Ad incontrare i tifosi e a parlare alla stampa anche l’altro difensore rossoblu Alessandro Marcandalli. “Col Verona è arrivata una vittoria fondamentale e siamo contenti che sia arrivata di fronte alla nostra gente. De Rossi é una figura importante all’interno del gruppo, punta tanto sul gruppo e sull’impegno di ognuno di noi. Cosa mi chiede? I compiti di un braccetto difensivo, non mi chiede niente di che io non poss fare, c’è ancora tanto da lavorare ma siamo sulla strada giusta“.

Sullo spazio trovato e l’esperienza in Serie A. ”Ostigaard e Vasquez mi stanno aiutando molto, è il mio secondo anno di Serie A e ho ancora tanto da lavorare e tanto da migliorare, però allenatore e compagni, ho la fiducia da parte di tutti e questo mi dà grande conforto”. Sulla Coppa Italia occasione per chi gioca meno. ”E’ importante avere queste opportunità, dà spazio a chi sta giocando meno ed è molto importante affrontarla nel modo giusto e cercare di passare il turno. La vittoria di Verona ci dà molto entusiasmo, ci dà un po più di sicurezza sul fatto che possiamo fare partite così e vincere. Il campionato è ancora lungo, però ci sono tante squadre vicine tra loro, quindi la vittoria da morale per affrontare al meglio la settimana e continuare su questa strada”.

Le dichiarazioni di Ricciardella

Presente all’incontro tra i giocatori del Genoa e i tifosi anche il DG rossoblù Flavio Ricciardella, che ha svelato la data ufficiale di apertura del nuovo Store di Piazza Banchi nel cuore della città.

“È sempre un piacere vedere come i nostri tifosi accorrano ogni volta che ci sono i ragazzi che si prestano a questi momenti. Store in Piazza Banchi? Siamo pronti all’apertura. L’apertura al pubblico sarà il giorno 11 dicembre, posso già dirlo ed è ufficiale. E ci sarà una preapertura con un pre evento inaugurale il 10 dicembre, dove animeremo non solo lo store, ma anche la piazza. Lo Store al Porto Antico rimarrà aperto? I tifosi possono stare tranquilli, il ticket Office rimarrà in porto antico Palazzina San Giobatta, ma sarà possibile acquistare i biglietti anche nello store di Piazza Banchi. Saranno nuove possibilità per il nostri tifosi, il Genoa sarà sempre più presente nel vivo della città e sarà un contatto sempre con i propri tifosi. Apertura significativa anche per la città? Noi crediamo che il Genoa debba stare nel cuore della città, è un’apertura alla quel teniamo molto, abbiamo voluto essere presenti in Piazza Banchi perché riteniamo sia un punto cruciale per tutti i nostri tifosi, ma anche un punto di accesso per i turisti che sono molto presenti in città. E vedere subito il Genoa in un luogo così significativo é un qualcosa che ci fa molto piacere”.