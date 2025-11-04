Genoa, il punto sulla panchina tra Vanoli e De Rossi: la società prende tempo
Il Genoa prende tempo per scegliere il nuovo allenatore: gli scenari
Il Genoa, dopo la separazione con Patrick Vieira e la vittoria in campionato contro il Sassuolo con in panchina Criscito e Murgita, prende ancora qualche ora di tempo.
La società, infatti, deciderà tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi, 4 novembre, a chi affidare il ruolo di nuovo allenatore solo dopo un confronto con tutti i dirigenti e i collaboratori.
L’intenzione, però, è quella di affidare la squadra già a partire dall’allenamento di domani, 5 novembre, in vista di Genoa-Fiorentina, valida per l’11ª giornata.
Le opzioni rimangono sempre De Rossi, in vantaggio, e Vanoli, più indeciso. In alternativa si potrebbe decidere di continuare ancora una volta con la coppia Murgita-Criscito fino alla Fiorentina e poi decidere con più calma durante la sosta per le Nazionali.