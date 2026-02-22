Il centrocampista del Toro ha commesso un fallo in scivolata a centrocampo. L’arbitro ha estratto il rosso diretto

Il Torino resta in 10 uomini per il cartellino rosso a Emirhan Ilkhan. Il centrocampista granata è stato espulso al minuto 44 per un fallo a centrocampo su Colombo.

Ilkhan ha inseguito l’attaccante del Genoa che stava partendo in contropiede. Nel cerchio di centrocampo, il turco è entrato in scivolata colpendo la caviglia del giocatore rossoblù.

Per l’arbitro Guida, a pochi metri dal fallo, non ci sono stati dubbi: cartellino rosso diretto.

Il Torino ha chiuso così il primo tempo sotto di due gol e di un uomo. Il match dei granata si complica.