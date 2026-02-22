Genoa-Torino, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali della gara tra il Genoa di Daniele De Rossi e il Torino di Marco Baroni, in programma oggi alle 12:30
Manca meno di un’ora al fischio d’inizio del lunch match in programma al “Ferraris” tra il Genoa di De Rossi e il Torino di Baroni.
I padroni di casa si presentano a questo appuntamento dopo aver ottenuto un pareggio allo “Zini”, nel match terminato 0-0 contro la Cremonese.
Granata che invece sono reduci da una sconfitta davanti al proprio pubblico all’Olimpico, per 1-2 contro il Bologna di Italiano.
Di seguito, le formazioni ufficiali scelte da De Rossi e Baroni per questo match.
Le formazioni ufficiali di Genoa e Torino
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Ekuban; Baldanzi, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi
A disposizione: Leali, Sommariva, Sabelli, Zatterstrom, Doucoure, Amorim, Junior Messias, Martin, Masini, Onana, Cornet, Vitinha, Ekhator.
TORINO (3-5-2): Paleari; Maripàn, Coco, Ebosse; Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Lazaro, Obrador; Simeone, Kulenovic. Allenatore: Marco Baroni
A disposizione: Israel, Siviero, Marianucci, Pedersen, Biraghi, Nkounkou, Prati, Casadei, Ilic, Tameze, Anjorin, Kulenovic, Njie, Zapata.
Dove vedere Genoa-Torino in tv e streaming
Genoa-Torino, match valido per la 26ª giornata di Serie A, in programma domenica 22 febbraio 2026 a partire dalle 12:30, sarà visibile in streaming su DAZN.