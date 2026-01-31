Questo sito contribuisce all'audience di

Genoa, tentativo per Bakambu: manca l’ok del giocatore

Gianluca Di Marzio 31 Gennaio 2026
Il Genoa ci prova per Bakambu
Cédric Bakambu (IMAGO)

Il Genoa ci sta provando per Cédric Bakambu del Real Betis: manca ancora l’ok dell’attaccante congolese

Il Genoa continua a lavorare in queste ultime ore di calciomercato.

Dopo aver ufficializzato il riscatto del difensore norvegese Leo Østigård dal Rennes, i rossoblù vorrebbero rinforzare il reparto offensivo.

Il club è infatti al lavoro per portare a Daniele bDe Rossib Cédric Bakambu, centravanti congolese del Real Betis.

A mancare è però ancora l’ok del giocatore.

 