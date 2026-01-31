Genoa, tentativo per Bakambu: manca l’ok del giocatore
Il Genoa ci sta provando per Cédric Bakambu del Real Betis: manca ancora l’ok dell’attaccante congolese
Il Genoa continua a lavorare in queste ultime ore di calciomercato.
Dopo aver ufficializzato il riscatto del difensore norvegese Leo Østigård dal Rennes, i rossoblù vorrebbero rinforzare il reparto offensivo.
Il club è infatti al lavoro per portare a Daniele bDe Rossib Cédric Bakambu, centravanti congolese del Real Betis.
A mancare è però ancora l’ok del giocatore.