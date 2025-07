Genoa, Sucu: “Seguiamo i modelli Atalanta e Bologna. Vieira è al centro del progetto”

Le parole del presidente del club rossoblù a Tuttosport

Modelli da seguire e tanta voglia di crescere. “La salvezza non è un nostro obiettivo. Questo è chiaro. In Romania con il Rapid cerchiamo di vincere Coppa e Campionato. Il modello chiaro che abbiamo è il modello Atalanta e Bologna e anche un sogno come il Napoli. Ma questo non si fa dall’oggi al domani. Quello che stiamo facendo ora è molto chiaro: stabilizzare le nostre finanze. E crescere anno per anno”.

Il presidente Dan Sucu, tra sogni e obiettivi, ha parlato così del suo Genoa a Tuttosport: “Ci piace enormemente quello che hanno fatto Atalanta e Bologna prima di noi. Non c’è motivo per cui Genova non possa avere una squadra anche più forte di quella che abbiamo adesso”.

Poi, il presidente ha parlato anche di Vieira e delle sue preoccupazioni per un possibile addio: “Ma mi aveva promesso che sarebbe rimasto con noi. Lui è la figura centrale di questo progetto. Mi ha fatto grande piacere vedere che ha mantenuto la promessa. E ora lo avremo per altri due anni almeno con una squadra ogni giorno più vicina alla sua idea di calcio”.

Sull’operatività del suo ruolo e sulle scelte del club: “Non c’è un mio guadagno personale dal Genoa, l’unico obiettivo è quello di aumentare il valore del club ma bisogna anche ridurre i debiti. Il mio vero guadagno è far crescere il valore di questa società. Quando c’è una cessione ed entrano soldi li usiamo per fare meglio. Questa è l’idea. Copriamo i debiti ma troviamo un equilibrio tra incassi e costi per usare poi parte dei profitti per crescere ancora. Spero che ogni genoano capisca che la nostra idea è che la squadra ogni stagione deve migliorare. Ogni cessione che faremo la faremo per migliorare la rosa”.