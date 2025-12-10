Il Genoa ha inaugurato il nuovo Store: più di un anno di lavoro per una struttura di 600 mq

Giornata di presentazioni oggi in casa Genoa, con l’inaugurazione alla Stampa del nuovo Store di Piazza Banchi. Più di un anno di lavoro dopo l’idea di entrare nel cuore del centro storico per il Genoa, con quell’idea oggi diventata realtà.

È stato inaugurato questa mattina il nuovo Store del Genoa in Piazza Banchi nel cuore della città, investimento da oltre un milione di euro per il Genoa, per una struttura da 600 mq, di cui 250 di area commerciabile.

Presente anche un’area food&beverage, situata al secondo piano e coordinata da Velier che ha partecipato al 50% nell’investimento col club rossoblù, area che aprirà a marzo 2026.

Presenti all’inaugurazione il Presidente Sucu, il CEO Blazquez, il DG Ricciardella e l’amministratore di Velier Luca Gargano.

Le parole del Presidente Sucu e del CEO Blazquez

Durante l’inaugurazione, il Presidente del Genoa, Dan Sucu, ha commentato così questo traguardo: “Non abbiamo fatto un investimento guardando al costo al metro quadro oppure a costi economici, ma abbiamo pensato di fare probabilmente il più bel negozio di un club italiano: è l’idea che abbiamo sempre avuto, non abbiamo badato a spese o idee. – le prime parole sul nuovo Store – Un bilancio dell’anno passato qui al Genoa? Una cosa è certa, il Genoa è una magia, non è solo una squadra di calcio: è la gioia di migliaia di persone che vogliono vedere la squadra vincere e anche la tristezza quando le cose non vanno come si vuole”. Il Presidente, ai microfoni di Sky Sport ha anche svelato un curioso retroscena sull’allenatore dell’Inter, suo connazionale: “Chivu al Genoa? Un po’ di tempo fa pensavo di contattarlo per il Rapid. Ora è impossibile, sono molto curioso di vederlo all’Inter e gli auguro molta fortuna ma non per domenica”.

Anche il CEO del Genoa, Andres Blazquez, ha parlato durante l’inaugurazione: “Per noi è importante valorizzare il centro storico: questo è un Palazzo dei Rolli, così come lo sono Villa Rostan e la Badia di Sant’Andrea. Questo posto coniugherà il cibo di qualità e il Genoa, diventando una cosa unica per Genova e per l’Italia. Ringrazio Luca Gàrgano che è stato dalla nostra parte in questo progetto“.

Le parole di Ricciardella

Il Direttore Generale Ricciardella ha poi aggiunto su ciò che rappresenta il luogo per la città di Genova: “Sull’input del CEO Blazquez abbiamo individuato questo luogo. Store di ingresso alla città per i tifosi? Abbiamo collezioni nuove che vedete, tra cui una prima maglia con la scritta gialla Genova. Ci sono tantissime persone fuori dalla città che acquistano, non solo in Italia, ma anche all’estero, dove siamo presenti con tutte le accademie del Genoa: nel 2026 partirà un altro progetto, il nostro posizionamento in città prevede anche gli Store di Chiavari e Sestri Ponente. Abbiamo anche in previsione uno store mobile fuori dalla Tribuna del Ferraris e, nei prossimi giorni, avremo una nuova apertura nella nuova zona dell’Aeroporto di Genova, alle partenze. Sarà uno store temporaneo che potrebbe diventare fisso dedicato al Genoa”.

Infine, ha parlato anche l’amministratore di Veliér, Luca Gàrgano. Di seguito le sue dichiarazioni: “Mio nonno era un importatore di tessuti dall’Inghilterra e mi ha sempre raccontato che lui era nella squadra del Genoa del 1894 e 1895. Diciamo che la mia famiglia ha partecipato alla storia del Genoa, proprio perché importava tessuti dall’Inghilterra: siamo tutti Genoani dalla nascita, io sono diventato piccolo sponsor del Genoa e ho trovato un’azienda che mi ha fatto godere come manager e imprenditore. Dentro c’è gente appassionata, che ama il proprio mestiere. Velier esiste dal 1957, ne sono entrato in possesso dal 1983 ed è conosciuta nel mondo. Si è espansa nella ricerca di prodotti che arrivano da impulsi positivi dall’agricoltura. Qui non si avranno solo vini naturali o bere cocktail, ma anche mangiare la pasta più buona del mondo o il cioccolato più buono del mondo. Ciò che unisce una società di calcio come il Genoa e Velier è che entrambe produciamo convivialità. In un mondo che diventa sempre più artificiale, noi produciamo qualche volta gioia, sicuramente passione, ma convivialità”.