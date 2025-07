Genoa, le prime immagini in rossoblù di Stanciu: oggi le visite mediche

Nicolae Stanciu, Genoa (Imago)

Nicolae Stanciu, nuovo arrivo del Genoa, ha svolto questa mattina le visite mediche con i rossoblù

Nicolae Stanciu, il primo colpo dell’estate del Genoa (annunciato ancor prima che venisse ufficializzato Gronbaek), è arrivato oggi in città per svolgere le visite mediche.

Il romeno, trasferitosi a zero dopo essersi svincolato dal Damac, è oggi a Genova per la prima di giornata di lavoro in rossoblù.

Presente anche il presidente Dan Sucu, che incontrerà dirigenti, allenatore e squadra.

Sono 26 i convocati per il ritrovo di oggi: assenti i nazionali Otoa, Norton-Cuffy e Vasquez, mentre ci sono i giocatori rientrati dai prestiti. Una settimana di lavoro in città per i liguri, prima della partenza verso il ritiro di Moena prevista per il 15 luglio.