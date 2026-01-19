Genoa, risolto il contratto con Stanciu

Separazione tra il club rossoblù e il calciatore rumeno.

Il Genoa e Nicolae Stanciu hanno risolto il contratto. Come avevamo raccontato, si stava andando verso questa soluzione e così è stato. Il calciatore rumeno conclude così la sua avventura in rossoblù dopo soli sei mesi.

Per lui, in maglia Genoa, solo 7 gare tra campionato e Coppa Italia e una rete contro il Vicenza. Un minutaggio che non è stato in grado di trovare all’inizio della stagione con Patrick Vieira e nemmeno poi con l’arrivo di Daniele De Rossi.

Il Genoa lo aveva preso a zero in estate dopo la scadenza del suo contratto col Damac FC, club di Saudi Pro League.

Il suo contratto con i rossoblù sarebbe scaduto il 30 giugno 2027, mentre adesso Stanciu sarà nuovamente svincolato e pronto per iniziare una nuova avventura.