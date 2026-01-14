Genoa, saltato definitivamente l’arrivo di Bento: tra i nomi si valuta anche Hein del Werder Brema

È definitivamente saltato l’arrivo di Bento al Genoa: tra i nomi valutati c’è anche Hein del Werder Brema

Dopo l’accordo raggiunto degli ultimi giorni, è definitivamente saltato l’arrivo di Bento al Genoa.

Jorge Jesus, allenatore dell’Al-Nassr, ha infatti comunicato al portiere brasiliano che sarà lui il titolare fino alla fine del campionato. Dopodiché Bento sarà libero di andare via in estate.

I rossoblù vogliono comunque continuare a cercare un portiere, come ribadito più volte anche da De Rossi negli ultimi giorni.

Tra i vari nomi valutati c’è anche Hein, classe 2002 estone in prestito al Werder Brema dall’Arsenal.