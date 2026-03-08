Le scelte di De Rossi e Gasperini per Genoa-Roma

Non può essere una partita come le altre se si affrontano Daniele De Rossi e quella che per una vita è stata la “sua” Roma.

Per la seconda volta, l’allenatore e i giallorossi si ritrovano da avversari, questa volta a Marassi. Nonostante un amore incondizionato in campo ci sarà spazio solo per l’agonismo, con i 3 punti che servono a entrambe le squadre.

Il Genoa ha vinto una sola partita nelle ultime cinque e si trova a +3 sulla zona retrocessione. Un risultato utile permetterebbe ai rossoblù di ritrovare maggiore tranquillità.

La squadra di Gasperini, invece, è in piena corsa per un posto in Champions e deve rispondere alle vittorie di Napoli, Como e Juventus, proprio dopo essere stata nel recupero nell’ultima partita contro i bianconeri. Come anticipato, Gasperini schiera a sorpresa dall’inizio il giovane Lorenzo Venturino, grande ex della partita.

Le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskiy, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

A disposizione: in aggiornamento

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Celik; Rensch, Pisilli, Koné, Tsimikas; Venturino, pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini

A disposizione: in aggiornamento

Dove vedere Genoa-Roma in tv e streaming

La partita del “Ferraris”, valida per la 28esima giornata di Serie A, si giocherà oggi, domenica 8 marzo, con calcio d’inizio alle 18:00.

Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN.