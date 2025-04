Genoa, presentato il ritiro a Moena 2025: date e info

Il Genoa e la Val di Fassa, ancora insieme . Per il terzo anno il club rossoblu e la località delle Dolomiti vivranno assieme le giornate che precederanno la stagione 2025/26 del Grifone.

Il Genoa ha infatti scelto ancora le Dolomiti per preparare la prossima stagione, pre-season presentata oggi pomeriggio a Villa Rostan, sede del club, alla presenza del Club Ceo Andrés Blázquez, dello Chief Operating Officer Flavio Ricciardella e del dirigente dell’APT Val Di Fassa, Nicoló Weiss.

Dal 15 al 27 luglio prossimi le date del ritiro di Moena, con Val di Fassa e i Comuni di Moena e Soraga che ospiteranno anche i Genoa Camp rivolti ai giovani, curati da tecnici e istruttori del settore giovanile e dell’academy, organizzati con Experience Summer Camp.

“Siamo felici di presentare il ritiro estivo, che per il terzo anno consecutivo sarà in Val di Fassa. – le parole di Ricciardella – Le date saranno dal 15 al 27 luglio, di saranno come la scorsa stagione i Camp, il Village di Pulsee e all’interno lo store: dentro verranno presentate attività per intrattenere i tifosi, che ci auguriamo possano essere ancora di più con lo stesso entusiasmo di sempre. È una soddisfazione reciproca quella che c’è dal lato nostro e anche dal lato Val Di Fassa, le cose migliori sono quelle che portano soddisfazione a entrambe le parti. Questo è stato”.

“C’è stato anche un elemento di soddisfazione sportiva e ci auguriamo che sia così, anzi sarà sicuramente così anche il prossimo anno. In Val di Fassa svolgeremo tre amichevoli: quella ormai consuetudine con la rappresentanza locale, le altre le comunicheremo a breve. Le tariffe sono in linea con quelle dello scorso anno e i tifosi si possono anche rivolgere direttamente all’APT Val Di Fassa, come ha ricordato il direttore Weiss”, ha continuato Ricciardella.

Le parole sul ritiro

“Siamo molto contenti di essere qui oggi a presentare il ritiro, questo è il nostro terzo anno: – ha proseguito Blazquez – ho scoperto un posto bellissimo, dove ci hanno accolto molto bene, siamo sicuri sarà un terzo anno dove ci troveremo sempre meglio. Come speriamo sempre meglio vadano le performance della squadra, grazie anche all’ospitalità di Moena, speriamo di crescere e migliorare insieme”.

“Siamo legati a Genova, sono circa 20000 le presenze dalla città e speriamo crescano. – a prendere la parola il dirigente dell’APT Val Di Fassa Nicoló Weiss. – C’e unione con Genova, un popolo molto orgoglioso, noi possiamo far vedere cosa vuol dire ospitalità attraverso un nostro mercato principale. L’augurio è che la squadra possa prepararsi al meglio per fare un altro bel campionato, quindi in bocca al lupo. Come Val di Fassa abbiamo una storia nell’ospitare squadre di calcio, abbiamo strutture che chiedono costante innovazione e rinnovamento: come in ogni settore c’e competizione, a noi interessa lavorare con squadre che abbiano un certo numero di tifosi, sapete il seguito che ha il Genoa e per questo questo binomio è nato e sta andando avanti”.