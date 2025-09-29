Genoa, rigore revocato con il VAR: cosa è successo
Revocato al Genoa al 58′ un calcio di rigore prima assegnato per un tocco di braccio di Romagnoli dopo il colpo di testa di Colombo
Episodio importante al 58′ minuto di Lazio-Genoa. Sugli sviluppo di un cross dei rossoblù Colombo devia il pallone che finisce sul braccio di Alessio Romagnoli.
Ayroldi inizialmente assegna il calcio di rigore per poi revocarlo una volta chiamato a rivedere l’episodio al VAR. Come spiegato dall’arbitro con l’announcement il tocco di braccio del difensore biancoceleste non è punibile.
Pochi minuti dopo, poi, la Lazio di Maurizio Sarri è andata sul 3-0 grazie alla rete di Mattia Zaccagni.