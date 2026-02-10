Il Genoa ha pubblicato un comunicato riguardante le parole della CAN sul calcio di rigore assegnato al Napoli nell’ultimo match di campionato

Il Genoa ha preso atto e accolto le parole della Commissione Arbitri Nazionale A e B (CAN) sul rigore fischiato in favore del Napoli al minuto 93′ della scorsa sfida di campionato.

L’arbitro Massa ha assegnato un penalty per il contatto tra Cornet e Vergara. Nella puntata di oggi di Open Var, Dino Tommasi ha dichiarato che la decisione presa dall’arbitro e dalla sala Var non è stata corretta.

Al termine della partita, l’allenatore dei liguri Daniele De Rossi aveva commentato il rigore dicendo che il regolamento sta rovinando il calcio e che non era d’accordo con la decisione del direttore di gara.

Il Genoa ha pubblicato un comunicato in cui ha definito l’ammissione di colpa della CAN “un segnale di onestà intellettuale e di professionalità”. Ecco le parole del club

Il comunicato

Di seguito il comunicato del Genoa:

“Il Genoa CFC prende atto e accoglie con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dalla Commissione Arbitri Nazionale A e B (C.A.N.) in merito a episodi tecnici verificatisi in particolare nelle recenti partite, l’ultimo dei quali nel match con il Napoli di sabato 7 febbraio.

La trasparenza palesata dai vertici tecnici arbitrali della C.A.N. nel valutare la dinamica di gioco tra Cornet e Vergara, come gli episodi di Lazio-Genoa nella precedente giornata di campionato, rappresenta, per il nostro Club, un segnale di onestà intellettuale e di professionalità.

Riteniamo che il dialogo aperto, il confronto costante e costruttivo attraverso i canali ufficiali dedicati, che si protrae negli anni e mai è venuto a mancare, rimangano gli strumenti più idonei con cui rappresentare il nostro club e contribuire a una sempre maggiore coerenza e precisione, per quanto attenga alle direzioni di gara e nel rispetto di chiare e uniformi linee guida arbitrali.

Nel pieno della competizione per il raggiungimento degli obiettivi stagionali, il Genoa CFC intende continuare a fornire un apporto tangibile per affermare i più elevati ideali e canoni dello sport. Il riconoscimento di una difformità di giudizio offre l’occasione per ribadire l’impegno dei nostri tesserati, a mantenere un comportamento adeguato e favorire un clima improntato alla serenità e cordialità nei rapporti“.