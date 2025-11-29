Genoa, la probabile formazione contro il Verona

Le possibili scelte di Daniele De Rossi per la gara del Genoa contro il Verona, in programma sabato alle 15:00

Punti importanti per la salvezza quelli in palio tra il Genoa di Daniele De Rossi e l’Hellas Verona di Paolo Zanetti.

I rossoblù arrivano alla gara dopo due pareggi consecutivi, contro Fiorentina e Cagliari, nelle prime due gare con l’ex Roma in panchina.

I gialloblù, invece, negli ultimi due turni hanno raccolto solamente un punto pareggiando contro il Lecce al Via del mare e perdendo in casa contro il Parma.

Daniele De Rossi per la gara contro il Verona dovrà fare ancora a meno di Messias e Cuenca che continuano a lavorare a parte e di Norton-Cuffy, squalificato dopo l’espulsione in Cagliari-Genoa.

La probabile formazione del Genoa contro il Cagliari

Daniele De Rossi contro il Cagliari schiererà il suo Genoa con il 3-5-2. In porta ci sarà Leali con davanti il trio composto da Marcandalli, Ostigard, Vasquez. Sugli esterni a destra Ellertsson e sulla sinistra Martin. In mezzo al campo spazio a Malinovskyi, Frendrup e Gronbaek. In avanti il duo sarà formato da Vitinha e Colombo.

GENOA (3-4-2-1): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Gronbaek, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.

Dove vedere Genoa-Cagliari in streaming e TV

La gara tra Genoa e Verona, in programma sabato 29 novembre alle 15:00 e valida perla 13ª giornata di Serie A, sarà visibile su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.