Genoa, la probabile formazione contro il Verona

Redazione 29 Novembre 2025
Genoa, Malinovskyi (imago)

Le possibili scelte di Daniele De Rossi per la gara del Genoa contro il Verona, in programma sabato alle 15:00

Punti importanti per la salvezza quelli in palio tra il Genoa di Daniele De Rossi e l’Hellas Verona di Paolo Zanetti.

I rossoblù arrivano alla gara dopo due pareggi consecutivi, contro Fiorentina e Cagliari, nelle prime due gare con l’ex Roma in panchina.

I gialloblù, invece, negli ultimi due turni hanno raccolto solamente un punto pareggiando contro il Lecce al Via del mare e perdendo in casa contro il Parma.

Daniele De Rossi per la gara contro il Verona dovrà fare ancora a meno di Messias e Cuenca che continuano a lavorare a parte e di Norton-Cuffy, squalificato dopo l’espulsione in Cagliari-Genoa.

La probabile formazione del Genoa contro il Cagliari

Daniele De Rossi contro il Cagliari schiererà il suo Genoa con il 3-5-2. In porta ci sarà Leali con davanti il trio composto da Marcandalli, Ostigard, Vasquez. Sugli esterni a destra Ellertsson e sulla sinistra Martin. In mezzo al campo spazio a Malinovskyi, Frendrup e Gronbaek. In avanti il duo sarà formato da Vitinha e Colombo.

GENOA (3-4-2-1): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Gronbaek, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.

Daniele De Rossi (IMAGO)

Dove vedere Genoa-Cagliari in streaming e TV

La gara tra Genoa e Verona, in programma sabato 29 novembre alle 15:00 e valida perla 13ª giornata di Serie A, sarà visibile su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.

 