Genoa, la probabile formazione contro la Fiorentina

Le probabili scelte di Daniele De Rossi per la sfida contro la Fiorentina, valida per l’undicesima giornata di A.

Il Genoa vuole chiudere al meglio la settimana nella quale ha voltato pagina separandosi da Patrick Vieira e scegliendo come suo successore Daniele De Rossi.

L’avversaria è la Fiorentina, che come i rossoblù viene da un cambio in panchina. Vanoli ha sostituito Pioli, con i viola che sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Tra dubbi, infortuni e rotazioni andiamo a scoprire quali potrebbero essere le scelte dell’ex allenatore della Roma che però sarà squalificato e quindi non in panchina.

Di seguito le probabili scelte di De Rossi.

La probabile formazione

Daniele De Rossi, per l’esordio sulla panchina del Genoa, dovrebbe proporre una difesa a 3 ma dovrà rinunciare allo squalificato Malinovskyi. Sugli esterni Norton-Cuffy e Martin, davanti il tandem Vitinha-Colombo.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Masini, Martin; Vitinha, Colombo

Dove vederla in tv

La sfida tra Genoa e Fiorentina, valida per l’undicesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 15:00 di domenica 8 novembre 2025 allo stadio Luigi Ferraris.

Il match sarà visibile in diretta su DAZN.