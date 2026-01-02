Pisa, Gilardino: “Mercato? La società regalerà qualcosa”

Alberto Gilardino in conferenza stampa ha presentato la partita da ex contro il Genoa di De Rossi

“Genoa e i genoani mi hanno dato tantissimo, li porterò sempre nel cuore“. Per Alberto Gilardino Genoa-Pisa non può essere una partita come le altre. Un importante passato, prima da giocatore, poi da allenatore, con la promozione in A, subentrato a stagione in corso e l’undicesimo posto da neopromosso.

Adesso, in occasione della diciottesima giornata di Serie A, Gilardino per la prima volta sarà avversario nel “Ferraris” rossoblù (tutto esaurito per l’occasione): “Ricambierò con il massimo impegno e sforzo. Dovrò mettere da parte le emozioni quando l’arbitro fischierà. Avere molta disciplina tattica in uno stadio così non semplice. Ma anche noi avremo tanti tifosi pisani al seguito, che ci daranno una grande mano”. Non solo, l’allenatore nerazzurro dall’altra parte troverà Daniele De Rossi: “Ci conosciamo dai tempi delle nazionali giovanili, il nostro è un percorso di conoscenza che arriva da lontano“.

Il Pisa è penultimo in classifica con 11 punti, solo tre in meno rispetto al Genoa, reduce da tre sconfitte consecutive. Un vero e proprio scontro diretto: “Sì, ma dopo ci saranno ancora 60 punti a disposizione. Dobbiamo essere positivi e mantenere un entusiasmo alto. Sappiamo benissimo che tipo di partite ci aspetterà, ma consapevoli della nostra forza”.

Gilardino, quindi, ha dichiarato cosa vuole vedere dal suo Pisa in campo: “La prestazione. Come quelle fatte a Torino, contro il Sassuolo, contro il Milan. Servirà incoscienza e un po’ di sana follia“.

Gilardino sul mercato e sugli infortunati. “Lorran? Deve togliersi un po’ di pigrizia”

In conferenza stampa Alberto Gilardino non ha voluto approfondire il tema mercato: “Sarebbe riduttivo parlarne oggi”. Nonostante ciò, ha dichiarato: “C’è un confronto quotidiano con la società: sono sicuro che regalerà qualcosa alla squadra e ai tifosi”.

Un commento su Tomas Esteves: il terzino portoghese si infortunò in amichevole il 2 agosto 2024 contro l’Inter, da quel momento non è più sceso in campo: “Si allena in squadra da tempo. Valutiamo se farlo giocare in Primavera qualche partita per riacquisire minutaggio. A me piace come giocatore: ha qualità tecnica, può giocare dentro e fuori dal campo. Ha bisogno di trovare un ruolo e di essere esaltato in quel ruolo lì. Importante creargli la giusta stabilità: ci aspettiamo una crescita in condizione fisica. Un gran professionista, gli vogliamo tutti bene”.

Mentre su Lorran, subentrato nelle ultime quattro partite: “Gli sto addosso ogni allenamento. È un giocatore che ha qualcosa di diverso sotto il profilo della tecnica, dello spunto, ma gli va tolta un po’ di pigrizia. Ricordo la giovane età: se si toglierà la pigrizia allora potrà fare grandi cose”.

Infine, Gilardino ha fatto il punto sugli infortunati: “Non ci saranno Stengs, Lusuardi e Cuadrado. L’olandese è tornato a San Piero a Grado a lavorare, sta facendo differenziato, ma non con la squadra. I tempi saranno ancora un po’ lunghi: dovrà riadattarsi ai lavori. Sarà un processo quotidiano, giorno dopo giorno. Cuadrado, invece, è ancora lontano per rivederlo in campo. Saranno fatte valutazioni nelle prossime settimane. Nzola è rientrato ieri dalla Coppa d’Africa, sicuramente verrà con noi”.