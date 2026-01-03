Le formazioni ufficiali di De Rossi e Gilardino per Genoa-Pisa, sfida della 18ª giornata di Serie A

Si apre anche il 2026 di Genoa e Pisa, che si affrontano a Marassi a partire dalle 15:00. De Rossi e Gilardino, da compagni di Nazionale e campioni del Mondo nel 2006 ad avversari in panchina.

I rossoblù sono reduci dalla sconfitta per 3-1 contro la Roma nell’ultima partita del 2025. Dall’altra, invece, i nerazzurri toscani che si sono dovuti arrendere davanti alla Juventus.

Un’occasione per entrambe, dunque, per iniziare con il piede giusto il nuovo anno solare, andando alla ricerca di tre punti molto importanti e smuovere la classifica in zona retrocessione.

Di seguito, dunque, le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Genoa-Pisa, le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): Leali; Otoa, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.

A disposizione: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Marcandalli, Cuenca, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Bonfanti; Touré, Leris, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino

A disposizione: Andrade, Scuffet, Caracciolo, Marin, Tramoni, Buffon, Nzola, Esteves, Coppola, Calabresi, Piccinini, Bettazzi, Denoon, Mbambi, Lorran.

Dove vedere Genoa-Pisa

La partita tra Genoa e Pisa è in programma alle ore 15:00 allo Stadio Marassi di Genova. Il match sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.