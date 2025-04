Le parole dell’allenatore del Genoa, Vieira, nella conferenza di presentazione del match contro il Verona: le ultime sulla Roma e sul futuro

Tra le gare della 32ª giornata di Serie A, che ha in programma il derby della Capitale tra Lazio e Roma e il big match Atalanta-Bologna, ci sarà anche Verona-Genoa.

L’allenatore dei rossoblù, Patrick Vieira, ha parlato della gara che aspetta i suoi domenica 13 aprile alle 15 dallo stadio Bentegodi.

Genoa che è ben lontanto dalla zona retrocessione a 38 punti, 7 in più rispetto a quelli del Verona.

Non vuole però abbassare la guardia l’allenatore francese: di questo ma anche del suo futuro ha parlato Patrick Vieira in conferenza stampa.

Le parole di Vieira sul Genoa…ma anche sulla Roma

Sulla gara, Vieira ha detto: “Sarà complicata perché loro sono una squadra fisica. Dovremo gestire il possesso: abbiamo voglia di dare continuità a quanto fatto contro l’Udinese. Il messaggio che ho mandato ai ragazzi è quello di continuare a lavorare per diventare ancora più forti e per portare la società a un livello sempre più alto. Puntiamo al decimo posto e questo non mi sorprende perché siamo una squadra con grande qualità“.

Sulla possibilità di impiegare giocatori diversi ha detto: “Io voglio vedere i ragazzi dove vogliono portare questo club. Non faccio scelte sull’anno prossimo in base alle singole partite, ma dagli allenamenti. Anche lo staff mi sta dando una mano in questo“. E sul futuro: “Per un allenatore il futuro dipende sempre dai 95 minuti. Noi matematicamente non siamo ancora salvi, quindi non voglio sprecare energie inutilmente. Roma? Quello che posso dirvi è che non ho parlato assolutamente con nessun altro club“.