Genoa-Parma, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della gara tra il Parma di Carlos Cuesta e il Genoa di Vieira in programma per le 15:00

Genoa-Parma e Cagliari-Bologna sono le gare delle 15:00 di questa prima domenica di Serie A dopo la seconda sosta per le nazionali.

Gli uomini di Vieira arrivano alla gara dopo aver raccolto nelle ultime tre prima degli impegni per le nazionali tre sconfitte consecutive contro Bologna, Lazio e Napoli.

Quelli di Cuesta, invece, nel sesto turno hanno perso contro il Lecce 1-0 ma il weekend prima avevano trovato la prima vittoria in campionato contro il Torino.

Cuesta e Vieira per la gara tra Genoa e Parma hanno confermato gran parte degli 11 scesi in campo l’ultimo weekend di Serie A pre sosta: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Genoa-Parma

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Østigård, J. Vásquez, Ellertsson; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekuban. Allenatore: Patrick Vieira.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Estévez, Keita, Bernabé, Britschgi; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

Dove vedere Genoa-Parma in streaming e TV

La gara tra Genoa e Parma, in programma domenica 19 ottobre alle 15:00 e valida per la 7ª giornata di Serie A, sarà visibile su DAZN: Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.