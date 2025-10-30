Genoa, divorzio in arrivo con Ottolini: al suo posto Diego Lopez
Il Genoa cambia direttore sportivo: via Ottolini, al suo posto l’ex Lens Diego Lopez. Nessuna decisione sulla panchina
Dopo il brutto avvio di stagione, in cui sono arrivati solo 3 punti in 9 giornate di campionato, arriva il primo ribaltone in casa Genoa.
Confermato il divorzio con il ds Marco Ottolini, con cui si sta lavorando per raggiungere la risoluzione consensuale del contratto.
Al suo posto arriverà Diego Lopez, ex direttore sportivo del Lens, pronto a ricoprire lo stesso ruolo anche in rossoblù.
Ancora nessuna decisione, invece, per quanto riguarda la panchina. A tal proposito, nelle prossime ore ci sarà un confronto con Patrick Vieira.