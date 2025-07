Genoa, oltre a Idzes si pensa al ritorno di Østigård

Non solo Idzes: il Genoa pensa anche a un ritorno

Il Genoa è alla ricerca di rinforzi in difesa: come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Mattia Bani è sempre più vicino al Palermo per rinforzare la rosa di Inzaghi in Serie B. Per questo motivo, in casa rossblù si è al lavoro per cercare di rimpolpare la squadra soprattutto nel reparto di difesa.

Tra i nomi sondati dalla società ligure in questi giorni c’è quello di Jay Idzes del Venezia, difensore classe 2000 con oltre 50 presenze tra Serie A e Serie B. Ma non solo.

In casa Genoa si sta anche valutando un ritorno. Leo Østigård – attualmente di proprietà del Rennes – rappresenta infatti al momento un’opzione concreta per la difesa.

Il calciatore norvegese è stato tra le file del Genoa nel 2022, è ha totalizzato 15 presenze tra Serie A e Coppa Italia.