Genoa, riscattato Østigård: i dettagli
Il Genoa non aspetterà giugno ma anticiperà il riscatto di Østigård già ora. Il difensore norvegese, punto fermo della squadra di Daniele De Rossi, è in prestito dal Rennes ma diventerà a tutti gli effetti rossoblù.
La decisione del Genoa arriva in seguito all’addio di Grønbæk, tornato proprio al Rennes e ora in prestito all’Amburgo. Si tratta di un’operazione molto vantaggiosa per il club ligure che spenderà meno della metà (2.5 milioni) ora rispetto a giugno (7 milioni) riscattando un giocatore importante.