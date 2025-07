Le ultime in casa rossoblù

Il Genoa lavora per rinforzare il reparto difensivo e in questo senso nelle ultime ore sta guadagnando posizioni il nome di Leo Østigård.

Come raccontato, tra i nomi sondati dalla società ligure in questi giorni c’è anche quello di Jay Idzes del Venezia come acquisto di prospettiva ma i costi sono alti.

In casa club rossoblù, quindi, avanza il profilo di Østigård per quello che si tratterebbe di un ritorno.