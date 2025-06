Genoa, torna di moda il nome di Nzola per l’attacco. Piace anche Giovanni Simeone

Il Genoa cerca un rinforzo in attacco

Il Genoa cerca un attaccante. Torna di moda il nome di M’Bala Nzola, di proprietà della Fiorentina e reduce dall’esperienza in prestito al Lens. L’angolano era un obiettivo dei rossoblù già nella scorsa estate, proprio prima del trasferimento in Francia.

Ai liguri piace anche Giovanni Simeone, che nell’ultima stagione ha segnato due gol con la maglia del Napoli. Per il classe ’95 si tratterebbe di un ritorno in rossoblù, dopo che proprio il Genoa lo aveva portato in Italia nella stagione 2016/17. Da battere c’è la concorrenza del Pisa, che continua a spingere per l’attaccante argentino.