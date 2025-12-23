Genoa, Natale a domicilio: Vitinha, Frendrup e Thorsby consegnano regali agli abbonati

Il Genoa nelle case dei tifosi per consegnare i regali di Natale: Vitinha, Frendrup, Thorsby, Massa e Monterubbiano a guidare la spedizione.

Il Natale del Grifone entra direttamente nelle case dei tifosi. In un video pubblicato sui propri canali ufficiali, il Genoa ha mostrato una sorpresa speciale dedicata ad alcuni dei suoi abbonati, trasformando una normale giornata di attesa per le festività in un ricordo indelebile.

L’iniziativa ha visto protagonisti alcuni dei volti più rappresentativi della squadra, che per l’occasione hanno svestito i panni da campo per improvvisarsi corrieri d’eccezione, consegnando regali esclusivi direttamente al domicilio dei sostenitori.

A guidare questa spedizione carica di entusiasmo sono stati Vitinha, Morten Frendrup e Morten Thorsby. I tre calciatori hanno girato per le strade della città, bussando alle porte degli abbonati per consegnare personalmente i pacchi dono.

Un gesto che ha colto totalmente di sorpresa le famiglie coinvolte, regalando momenti di genuina commozione e stupore. Insieme agli atleti, hanno preso parte attiva alla giornata anche Massa e Monterubbiano, a testimonianza di come l’intera società abbia voluto partecipare a questo simbolico abbraccio collettivo verso la propria tifoseria.

Il natale in casa Genoa

Le immagini catturano lo stupore negli occhi dei fan, dai più piccoli ai più anziani, che si sono ritrovati nel proprio salotto i protagonisti delle domeniche a Marassi.

Tra sorrisi, autografi e foto di rito scambiate sulla soglia di casa, il club ha voluto ringraziare la propria base per il supporto costante dimostrato durante la stagione.

Una consegna di regali davvero particolare per ringraziare chi sostiene la squadra ogni domenica a Marassi. Sorrisi, abbracci e tanta emozione: ecco come il Genoa ha voluto augurare buone feste alla sua gente.