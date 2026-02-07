Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali scelte da De Rossi e Conte in vista del match tra Genoa e Napoli, match valevole per la 24ª giornata
Il 24º turno di Serie A prosegue con il match tra Genoa e Napoli. L’appuntamento è fissato a sabato 7 febbraio alle ore 18:00.
Il Genoa di De Rossi arriva da 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 e occupa momentaneamente il 14º posto in classifica.
Il Napoli di Conte, nonostante i numerosi infortuni, occupa il 3º posto in classifica rimanendo a +1 sulla Juventus di Spalletti.
Di seguito ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli.
Le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli
GENOA (3-5-2) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi
A disposizione: in attesa
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
A disposizione: in attesa
Dove vedere la partita in diretta TV e streaming
Il match tra Genoa e Napoli è in programma oggi, sabato 7 febbraio, alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita sarà visibile in tv su Dazn.
Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming attraverso l’app di DAZN.