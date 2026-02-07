L’arbitro Massa ha fischiato un calcio di rigore dopo la revisione col VAR al minuto 93. Hojlund ha segnato la rete del 2-3

Il Napoli passa in vantaggio con un calcio di rigore fischiato al 93′. L’arbitro Massa ha assegnato il penalty agli azzurri dopo la revisione dell’azione col VAR. Il direttore di gara ha fischiato il rigore per il fallo di Maxwell Cornet su Antonio Vergara. Sul dischetto si è presentato Rasmus Hojlund, che ha segnato il gol del 2-3.

La partita è stata una vera e propria montagna russa. Dopo 30 secondi Massa fischia un rigore in favore del Genoa, trasformato da Malinovskyi. Il Napoli la ribalta in 2 minuti, prima Hojlund al 20′, poi McTominay al 21′.

Una rete dolceamara per lo scozzese, uscito all’intervallo per un fastidio muscolare accusato dopo il gol. Il secondo errore della partita di Buongiorno regala la rete del momentaneo pareggio al Genoa, segnata da Colombo.

Il rocambolesco match si è chiuso con il rigore trasformato da Hojlund al minuto 95.