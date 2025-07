Genoa, Messias rimane in rossoblù per un altro anno: ora è ufficiale

Genoa, Junior Messias

Nonostante la scadenza del contratto Messias rimane al Genoa: ufficiale il brasiliano ha firmato per un’altra stagione

12 giorni dopo la scadenza del contratto, Junior Messias torna ufficialmente al Genoa.

Come raccontato, già a inizio luglio le parti si erano incontrate per trovare un accordo per il prolungamento, e alla fine l’ex Milan ha firmato per un altro anno.

Lo ha annunciato il club rossoblù, che nel comunicato ha scritto: “Il Genoa CFC comunica di aver raggiunto un accordo per la permanenza nell’organico dell’attaccante Junior Messias per un’ulteriore stagione.

La società considera importante la volontà mostrata dal calciatore di continuare a vestire la maglia rossoblù sulla base di nuove condizioni contrattuali e confida che le qualità umane e tecniche di Junior possano costituire un valore aggiunto per l’intero team e un riferimento per la crescita dei più giovani”.