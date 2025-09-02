Genoa, Maxwel Cornet è arrivato in città | VIDEO

Maxwel Cornet è a Genova: il video del suo arrivo in città

Tra i gialli dell’ultimo giorno di calciomercato c’è stato quello di Maxwel Cornet, col contratto depositato sul gong dal Genoa, che ha annunciato ufficialmente il suo arrivo solo quattro ore dopo la fine della sessione estiva.

L’esterno ivoriano alla fine è quindi riuscito a tornare in rossoblù dopo la seconda parte giocata in prestito dal West Ham proprio agli ordini di Patrick Vieira.

E il ritorno è stata l’unica opzione per tutta l’estate, nel corso di mesi in cui ha lavorato per riuscire a tornare a Genova, unica sua priorità.

Dopo il deposito del contratto, nella giornata di oggi, martedì 2 settembre, il classe ’96 è anche arrivato fisicamente in città.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com