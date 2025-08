Il nuovo attaccante del Genoa Lorenzo Colombo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX

Lorenzo Colombo è pronto per la nuova avventura al Genoa. Nelle scorse settimane, l’attaccante si è unito alla formazione di Patrick Vieira dal Milan.

Colombo è reduce da una buona stagione a livello individuale a Empoli. Nonostante la retrocessione con i toscani, la punta ha messo a segno 6 reti e ha pareggiato così il suo carrer-high di gol stagionali tra i professionisti (il precedente record era 6 reti nella stagione 2021/2022 con la Spal in Serie B).

Il classe 2002 cerca l’affermazione in Serie A. L’attaccante è cresciuto nelle giovanili del Milan, ma non è riuscito a conquistare una maglia da titolare in rossonero.

Nell’intervista rilasciata a Il Secolo XIX, Colombo ha fatto il punto sulla sua sua carriera. L’attaccante ha esordito parlando della Nazionale: “E’ un sogno per qualunque giocatore ma devo essere realista, prima devo diventare un attaccante da doppia cifra per poter competere con punte come Retegui e Kean“.

Colombo: “Con il Genoa voglio fare il salto di qualità”

Lorenzo Colombo ha smentito una crisi di attaccanti in Italia: “Lo si dice spesso ma per me non è vero. Guardate i gol che hanno segnato gli attaccanti che ho nominato prima, ci aggiungo anche Raspadori. In Italia spesso le squadre pensano prima a difendersi e così fare gol è molto difficile“.

La punta ha aggiunto: “Gli attaccanti italiani ci sono e sono forti. Per ora Retegui, Kean e Lucca sono di livello superiore ma io con il Genoa voglio fare il salto di qualità“.

“La doppietta al City un bel ricordo. Haaland il più forte”

Lorenzo Colombo è tornato sulla doppietta contro il Manchester City nell’amichevole del luglio del 2024 “La doppietta al City di Haaland con la maglia del Milan? Un bel ricordo“.

L’attaccante del Genoa ha aggiunto: “In questo momento Haaland è il più forte. Ci sono anche altri top come Gyokeres, Isak e Mbappé“.