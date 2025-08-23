Genoa-Lecce, le formazioni ufficiali: c’è Camarda dal 1′
Si apre la Serie A 2025/2026 con Genoa-Lecce: le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la 1ª giornata
Si accendono i riflettori, si apre il sipario: la Serie A 2025/2026 è pronta a fare il suo esordio.
Appuntamento sabato 23 agosto alle 18:30 con la prima delle due sfide che apriranno la nuova stagione sportiva, quella tra Genoa e Lecce.
Squadre in campo allo stadio Luigi Ferraris, in contemporanea al match tra Sassuolo e Napoli.
Subito un match importante per le due squadre, che andranno (almeno all’inizio) alla ricerca della salvezza in questa stagione: di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
Le formazioni ufficiali di Genoa-Lecce
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira
A disposizione: in attesa…
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ramadani; Tete Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco
A disposizione: in attesa…
Dove guardare la gara in tv e streaming
La partita tra Genoa e Lecce, valida per la 1ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv sabato 23 agosto alle 18:30 su Dazn.
Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn.