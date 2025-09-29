Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali

Le scelte di Vieira e Sarri sui 22 titolari che scenderanno in campo in Genoa-Lazio

Genoa e Lazio sono pronte a scendere in campo per la partita che chiuderà questa quinta giornata di Serie A.

Entrambe le squadre hanno iniziato a rilento. Il Genoa ha ottenuto 2 pareggi e 2 sconfitte segnando appena 2 gol.

Anche la Lazio non sta attraversando un ottimo momento: 3 sconfitte nelle prime 4 compresa l’ultima nel derby contro la Roma.

Vieira e Sarri sono a caccia di punti e certezze. Di seguito le loro scelte sui 22 giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Lazio

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo.

A disposizione: Sommariva, Siegrist, Sabelli, Marcandalli, Otoa, Fini, Thorsby, Stanciu, Venturino, Carboni, Cornet, Gronbaek, Cuenca, Ekhator, Ekuban

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Farcomeni, Pinelli, Pedro, Isaksen, Noslin

Dove seguire la partita in tv e streaming

Genoa e Lazio scenderanno in campo alle 20:45 presso lo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. La partita si potrà vedere sul canale di DAZN e su Sky Sport uno. Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire il match sull’app di DAZN, SkyGo e NOW TV.