Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Vieira e Tudor per la seconda giornata di campionato
Mentre la chiusura del calciomercato estivo è sempre più vicina, la Serie A non si ferma. Dopo i primi anticipi, la seconda giornata del campionato italiano prosegue con Genoa-Juventus.
Alla seconda gara casalinga consecutiva i rossoblù cercano il primo successo stagionale.
Dall’altra parte i bianconeri vogliono dare continuità al successo ottenuto all’esordio contro il Parma
Fischio d’inizio alle ore 18.30: di seguito le scelte ufficiali di Vieira e Tudor.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez (C), Martin; Masini, Frendrup; Stanciu, Ellertsson, Carboni; Colombo. Allenatore: Patrick Vieira.
A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Vitinha, Messias, Gronbaek, Malinovskyi, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Marcandalli, Cuenca, Fini, Venturino.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor.
A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Koopmeiners, Vlahovic, Gonzalez, Adzic, Kostic, McKennie, Rugani.
Genoa-Juventus, dove vedere in tv e streaming
La gara tra Genoa e Juventus, in programma domenica 31 agosto alle ore 18,30, sarà visibile in esclusiva su DAZN.