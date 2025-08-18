Genoa, può tornare Jean Onana in caso di cessione di Frendrup
In caso di cessione di Morten Frendrup, Jean Onana potrebbe tornare al Genoa
Siamo entrati nelle ultime settimane del calciomercato estivo. Le squadre della Serie A e non solo stanno definendo gli acquisti e le cessioni segnate sul taccuino, con l’obiettivo di consegnare una rosa adeguata ai propri allenatori.
In casa Genoa si pensa all’eventuale sostituto di Morten Frendrup, per cui Inter e Roma hanno chiesto informazioni.
Il nome discusso dai rossoblù per sostituire (eventualmente) il centrocampista danese è Jean Onana del Beşiktaş.
Si tratterebbe di un ritorno, in quanto il mediano camerunese classe 2000 ha già vestito la maglia del Genoa.