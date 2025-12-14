Scontri fuori dal settore ospiti del Ferraris prima di Genoa-Inter

Scontri prima dell’inizio di Genoa-Inter: lancio di oggetti tra le due tifoserie fuori dal Ferraris.

Si accende prima del fischio d’inizio la sfida tra Genoa e Inter.

La polizia è dovuta intervenire per allontanare alcuni tifosi del Genoa che hanno lanciato fumogeni nel parcheggio dove si trovavano i tifosi nerazzurri.

Nel lancio di fumogeni incendiati cassonetti, un auto e un furgone. Dopo le prime cariche di alleggerimento per allontanare i tifosi dal settore ospiti, anche dal lato della gradinata Nord (quella dei tifosi del Genoa) ci sono stati scontri tra alcuni tifosi del Genoa e la polizia.