Il Genoa si schiera contro quanto accaduto all’esterno dello stadio Ferraris prima della sfida di domenica contro l’Inter

“Cinque arresti in flagranza differita nei confronti di soggetti appartenenti a frange ultras del tifo genoano“: questo è quanto recita il comunicato della questura relativo ai disordini avvenuti prima della sfida tra Genoa e Inter del 14 dicembre.

Secondo quanto ricostruito dalla Digos, alcuni tifosi genoani avrebbero lanciato petardi, bombe carta e fumogeni, cercando anche di aggredire quelli dell’Inter ma venendo fermati dall’intervento degli agenti di polizia. Da qui sono derivati degli scontri, che hanno provocato 15 feriti oltre che il danneggiamento di diverse macchine parcheggiate.

A due giorni dall’accaduto, dunque, la Polizia di Stato ha arrestato i protagonisti degli scontri. Inoltre, il Genoa ha emesso un comunicato con il quale prende posizione sull’accaduto.

Il comunicato recita: “Il Genoa CFC condanna nella maniera più ferma e senza riserve le manifestazioni di violenza e gli episodi di vandalismo che si sono registrati nelle strade adiacenti lo stadio Ferraris prima della partita di domenica 14 dicembre. Prendiamo le distanze esprimendo massima solidarietà e vicinanza alle Forze dell’Ordine e ai cittadini vittime di danni e disagi a causa di queste azioni deprecabili, che nulla hanno a che vedere con gli ideali del nostro club e con i principi di un sano tifo sportivo”.