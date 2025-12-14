Genoa-Inter interrotta a causa di un fumogeno in tribuna: cosa è successo verso la fine del match di Serie A.

Genoa e Inter si sono dovute fermare per un paio di minuti nel match del Ferraris, valido per la quindicesima giornata di Serie A.

Il motivo? L’accensione di un fumogeno nella gradinata nord che ha costretto Doveri, direttore di gara, a interrompere la partita per spegnerlo.

L’instante in cui è accaduto è stato l’84’, proprio mentre Chivu aveva sostituito Lautaro Martinez con Andy Diouf. Pausa che le due panchine hanno sfruttato per dare qualche indicazione alle rispettive squadre, in attesa della ripresa del match.

Il risultato al momento dell’episodio era quello di 2-1 per l’Inter.