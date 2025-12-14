Le formazioni ufficiali scelte da Daniele De Rossi e Cristian Chivu per la sfida delle 18 tra Genoa e Inter.

La domenica della 15esima giornata di Serie A continua con la sfida tra Genoa e Inter. L’appuntamento è fissato alle ore 18 al Ferraris di Genova.

I padroni di casa arrivano dopo la vittoria in campionato in trasferta contro l’Udinese.

Gli ospiti si presentano dopo la sconfitta in Champions League a San Siro contro il Liverpool. In campionato i tre punti sarebbero importanti per arrivare in vetta alla classifica visto il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli.

Ecco, di seguito, le scelte ufficiali di De Rossi e Chivu.

Genoa-Inter, le formazioni ufficiali

GENOA(3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

INTER(3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara tra Genoa e Inter, in programma per domenica 14 dicembre alle 18:00 e valida per la 15ª giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e DAZN.

In streaming, invece, il match sarà disponibile su Sky GO, NOW e sull’app di DAZN.