Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Pio Esposito e Sucic dal 1′
Le formazioni ufficiali scelte da Daniele De Rossi e Cristian Chivu per la sfida delle 18 tra Genoa e Inter.
La domenica della 15esima giornata di Serie A continua con la sfida tra Genoa e Inter. L’appuntamento è fissato alle ore 18 al Ferraris di Genova.
I padroni di casa arrivano dopo la vittoria in campionato in trasferta contro l’Udinese.
Gli ospiti si presentano dopo la sconfitta in Champions League a San Siro contro il Liverpool. In campionato i tre punti sarebbero importanti per arrivare in vetta alla classifica visto il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli.
Ecco, di seguito, le scelte ufficiali di De Rossi e Chivu.
Genoa-Inter, le formazioni ufficiali
GENOA(3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
INTER(3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu
Dove vedere la partita in diretta tv e streaming
La gara tra Genoa e Inter, in programma per domenica 14 dicembre alle 18:00 e valida per la 15ª giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e DAZN.
In streaming, invece, il match sarà disponibile su Sky GO, NOW e sull’app di DAZN.