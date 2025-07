Genoa, alte le richieste del Venezia per Idzes: Østigård la soluzione più immediata

Il mercato del Genoa tra Idzes e Østigård: la situazione

Il Genoa è al lavoro per cercare di portare in rossoblù un nuovo difensore dopo la partenza di Mattia Bani verso il Palermo.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, sui taccuini della dirigenza del Genoa figurano soprattutto due nomi: quello di Idzes del Venezia e quello di Leo Skiri Østigård, ex Napoli ora di proprietà dell’Hoffenheim.

Attualmente il Venezia continua a tenere alte le richieste per il calciatore indonesiano, e al momento la distanza da colmare per far sì che la trattativa decolli rimane notevole nonostante l’accordo che già c’è con il giocatore.

Il ritorno in rossoblù di Østigård rappresenta invece la soluzione più immediata qualora la distanza col Venezia per Idzes rimanesse così ampia. La soluzione definitiva verrà presa nei prossimi giorni.