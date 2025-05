Chi è Honest Ahanor, il talento del Genoa protagonista contro il Napoli

Tutto quello che c’è da sapere su Ahanor, il talento del Genoa protagonista nella sfida contro il Napoli

Il Genoa punta su uno dei suoi baby talenti. Si tratta di Honest Ahanor, difensore classe 2008 seguito già da alcuni club di Serie A. Il ragazzo – al netto dell’infortunio al menisco – è sempre stato convocato in questa Serie A. Contro il Napoli è arrivata la terza gara da titolare, e il 17enne ha ripagato la fiducia di Vieira contribuendo al gol del momentaneo 1-1.

A dimostrazione di quanto creda nelle qualità del ragazzo, i rossoblù lo hanno messo sotto contratto fino al 30 giugno 2027. “Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Honest Ahanor fino al 2027“, si legge nella nota ufficiale del club.

Chi è Honest Ahanor

Di origini nigeriane, ma nato in Campania nel 2008, Honest Ahanor è un prodotto delle giovanili del Genoa dove è cresciuto. Terzino sinistro capace di giocare anche come difensore centrale ha nella velocità, nella fisicità e nel mancino le sue caratteristiche principali.

Qualità gli hanno permesso di giocare anche tra i più grandi sia in Under 17 che in Under 18 e in Primavera, campionato dove ha esordito lo scorso anno, da sotto età, contro la Fiorentina realizzando subito il gol vittoria. Ora le occasioni da titolare in Prima squadra e il rinnovo fino al 2027. Step by step, sognando in grande.