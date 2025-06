Genoa, piace Gronbaek del Rennes: si lavora a un prestito con diritto di riscatto

Rennes, Gronbaek (IMAGO)

Il Genoa segue Gronbaek, trequartista danese del Rennes

In attesa di capire quale sarà il futuro di Gudmundsson, con la Fiorentina che non ha ancora deciso se riscattare o meno l’islandese, il Genoa cerca di cautelarsi seguendo altri profili per la trequarti.

In particolare, i rossoblù seguono Albert Gronbaek del Rennes. Il trequartista danese, in prestito al Southampton nella seconda parte della stagione appena terminata, piace molto e ci sono stati contatti tra le parti.

I liguri lavorano a un prestito con diritto di riscatto per il classe 2001, che quest’anno ha messo insieme 23 presenze tra Francia e Inghilterra.

Nei prossimi giorni le parti continueranno ad aggiornarsi.