Fiorentina, Vanoli: “Lo spirito di squadra è fondamentale. Abbiamo fatto un passo avanti”

Paolo Vanoli ha commentato la prestazione della sua Fiorentina al termine del match contro il Genoa. Ecco le sue parole

L’avventura di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina inizia con un pareggio. Oggi, 9 novembre, i viola hanno raccolto un punto contro il Genoa. Il match del “Ferraris” è terminato 2-2, con le reti segnate da Østigård e Colombo per i padroni di casa e Gudmundsson e Piccoli per gli ospiti.

Al termine della sfida Vanoli ha commentato la prestazione della sua squadra. L’allenatore della Fiorentina ha esordito dicendo: “Entrare con mezzo allenamento non è facile e quindi faccio i complimenti ai ragazzi. Quando sei in queste situazioni devi partire dallo spirito e dalla compattezza, per noi deve essere fondamentale. Piano piano ritroveremo fluidità e non faremo gli stessi errori sui gol“.

Vanoli ha proseguito così: “Abbiamo lavorato sulla compattezza di squadra. Cercavo questa prestazione, in coppa è stata buttata via la partita al 90′. Chi entra può dare una mano ma solo con lo spirito giusto“.

Le parole di Vanoli

L’allenatore della Fiorentina ha aggiunto: “Ciò che fa più paura in questo momento è trovare la consapevolezza di dove sei in classifica. Qui c’è una pagina vuota da scrivere anche con i nostri tifosi. Penso che oggi un passettino l’abbiamo fatto. Problemi ce ne sono tanti, dobbiamo tornare a fare le cose semplici e pulite“.

Vanoli ha concluso dicendo: “Quando troveremo la fluidità potremo cambiare qualcosa tatticamente. La sosta ci permetterà di lavorare bene, sappiamo che ci spetta un mese difficile ma siamo la Fiorentina e tutti ci dobbiamo dare una mano“.