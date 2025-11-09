Genoa-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di De Rossi e Vanoli per Genoa-Fiorentina, match valido per l’undicesima giornata di Serie A

L’undicesima giornata di Serie A mette di fronte Genoa e Fiorentina, che si sfidano a Marassi in una sfida molto importante per entrambe le squadre, che hanno cambiato allenatore pochi giorni fa.

I padroni di casa hanno scelto De Rossi per sostituire Vieira, ma l’ex Roma non sarà in panchina oggi perché dovrà scontare una squalifica rimediata quando allenava i giallorossi.

Dall’altra parte Vanoli, arrivato nei giorni scorsi a Firenze, dovrà rinunciare a Kean, non convocato per un trauma alla tibia sinistra.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina

GENOA (3-4-1-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Thorsby, Martin; Ellertson, Vitinha; Colombo. Allenatore: Guillermo Giacomazzi

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Nicolussi Caviglia, Sohm, Mandragora, Fortini; Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli

Dove vedere Genoa-Fiorentina in tv e in streaming

Genoa e Fiorentina si affrontano alle 15:00 allo stadio Ferraris di Genova.

Il match sarà visibile in diretta tv su DAZN, oppure in diretta streaming sempre tramite l’app di DAZN.