Genoa, De Rossi: “Ho sentito i brividi dall’emozione. I ragazzi sono stati bravi”
L’allenatore del Genoa Daniele De Rossi ha commentato la prestazione della sua squadra contro la Fiorentina
Il Genoa ha pareggiato contro la Fiorentina. Allo stadio “Ferraris” il match tra i rossoblù e i viola è terminato sul risultato di 2-2, con i gol segnati da Østigård e Colombo per i padroni di casa e le reti di Gudmundsson (su rigore) e Piccoli per gli ospiti.
Al termine del match l’allenatore del Genoa Daniele De Rossi ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione della sua squadra: “Sono super contento dell’atteggiamento. Sono dei ragazzi incredibili, con dei valori che non rispecchiano la classifica”.
De Rossi ha aggiunto: “Dobbiamo lavorare tanto, non siamo stati belli ma non lo pretendevo da subito. Abbiamo provato fino all’ultimo provando a vincere la partita perchè questo avevo chiesto“.
L’allenatore ha sottolineato l’importanza dell’atteggiamento in campo: “Lo spirito è alla base del calcio, a questo livello e con così tanta gente che ti spinge dietro. Serve il coraggio di Colombo che sbaglia il rigore e segna. I ragazzi sono stati bravi, hanno lottato“.
De Rossi: “Sono tornato a sentire i brividi”
De Rossi ha proseguito parlando dei punti forti e quelli deboli di questo “suo” primo Genoa: “Si può giocare meglio di così, si può giocare con un sistema tattico simile. Loro devono capire cosa chiedo io e penso di averglielo trasmesso. Non abbiamo giocato per il pareggio, abbiamo fatto una partita di sostanza“.
L’allenatore ha concluso parlando del Superclasico, match a cui l’ex Roma ha preso parte con la maglia del Boca Juniors: “Sono tornato a sentire i brividi, era bella la vita in Argentina ma sono contentissimo. Non so se stasera sarò a Genova per trovare casa o in viaggio ma in ogni caso seguirò Boca Juniors-River Plate“