Genoa, ora è ufficiale: De Rossi è il nuovo allenatore

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il Genoa ha scelto Daniele De Rossi come nuovo allenatore: ora è ufficiale

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il club rossoblù ha individuato nell’ex Roma il profilo per ripartire dopo la separazione con Vieira.

Arrivato a Genova nella serata di ieri, 5 novembre, ora De Rossi è pronto per cominciare la sua nuova avventura in Serie A, dopo quella con i giallorossi.

L’allenatore sarà presentato nei prossimi giorni, ma non sarà in panchina per l’esordio contro la Fiorentina: De Rossi deve ancora scontare una squalifica rimediata quando allenava la Roma, in un match proprio contro il Genoa.

Di seguito il comunicato ufficiale dei rossoblù.

Genoa, il comunicato su De Rossi

“Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini“.

“Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori“.