De Rossi, allenatore Genoa (IMAGO)

Dopo il pareggio contro il Milan, De Rossi ha parlato anche di mercato: le parole dell’allenatore del Genoa

Un pareggio che sa tanto di beffa visto il rigore sbagliato all’ultimo secondo, ma che per certi versi può anche andar bene al Genoa – quello contro il Milan.

I rossoblù hanno sì fatto una grande prestazione, di coraggio come chiesto da mister De Rossi, ma più volte sono andati in difficoltà a livello difensivo venendo “salvati” da Leali. Proprio lo stesso Leali che nelle ultime gare aveva sbagliato più di una volta, venendo criticato e non poco.

Per questo non sono mancati gli elogi di DDR nei confronti del proprio portiere, protagonista di una super partita. Il tutto, però, con uno sguardo preciso rivolto al mercato: “Gli ho detto qualche giorno fa che avremmo preso un altro portiere, era vero che volevo Perin”.

E De Rossi ha poi proseguito: “Non è facile per lui gestire quel tipo di pressione, ma sono contento per lui. Io devo cercare di migliorare la squadra: non è detto che ne arriverà uno più forte di lui, ma in alcuni momenti mi serve più serenità”.

Genoa, ecco il portiere

E intanto, quanto detto dall’allenatore dei liguri sta per avverarsi. Il Genoa, infatti, è molto vicino ad acquistare Bento dall’Al-Nassr. Nella serata di giovedì il club rossoblù si è avvicinato alle richieste dei sauditi per il portiere brasiliano, e si aspetta un “ok” nelle prossime ore.

A quel punto il classe ’99, che ha anche rifiutato altre destinazioni pur di vestire la maglia del Grifone, potrà arrivare in Italia e mettersi subito a disposizione del proprio nuovo allenatore.